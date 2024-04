Préserver le patrimoine oral francophone de l’oubli

Susciter de l’intérêt

«Mais le plus grand danger, c’est en fait que plus personne ne sache que ça existe ou n’ait envie d’en faire quelque chose», s’alarme le professeur.

Selon lui, la solution réside en partie dans l’enseignement de la culture orale dans la société en développant une dimension pédagogique, par exemple dans les écoles.

«C’est-à-dire de mettre en situation, par exemple, des écoles autour de savoir-faire et de savoir-être […]. Si je reprends l’exemple de fabriquer du pain, si on montre simplement comment on fabriquait le pain avant, c’est un savoir-faire, mais on n’aura pas vraiment compris tout ce qui allait avec, c’est-à-dire comment ça crée une dynamique sociale», explique André Magord.

Collaboration avec les écoles

Pour Patrick Breton, les programmes scolaires doivent s’intéresser davantage aux contes et aux danses traditionnelles en mettant en place assez de ressources pour offrir une bonne formation aux jeunes.

L’archiviste en ethnologie acadienne Robert Richard et Erika Basque du CEAAC encouragent également la collaboration avec les écoles pour intéresser les plus jeunes aux archives orales.