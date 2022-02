Musique de la francophonie canadienne: folklore et rythmes chauds

Les amateurs de folklore rock n’ont qu’à bien se tenir, car un philtre puissant leur est livré, composé d’arrangements solides, de violon endiablé et de prestations vocales impressionnantes.

Ferline Regis: rythmes haïtiens

Une voix claire et puissante comme un diamant à découvrir absolument: celle de l’autrice-compositrice-interprète franco-ontarienne Ferline Regis.

Elle a lancé, à la fin décembre, un troisième opus aux rythmes de ses origines haïtiennes. Avec Hier est parti, la jeune artiste s’affirme de plus en plus et exprime son espoir et son engagement.

Elle lance ce troisième disque avec un petit reggae solide, Sispann pale, une pièce énergique, remplie de fierté et d’engagement pour la liberté. Elle poursuit avec Continue ton chemin, une pièce qui revient sur son passage à l’émission La Voix qui propose un cri d’espoir, de persévérance et d’optimisme.