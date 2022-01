Musique de la francophonie canadienne: country, blues et nostalgie

Je me souviens encore de mon excitation lors de mes premières écoutes des compilations Racines Acadie, tout en lisant le livret qui me racontait l’histoire de l’Acadie et de ses artistes (Édith Butler, Donat Lacroix, Denis Richard. etc.).

Du côté de l’Ontario, il y a eu les compilations Quatorze artistes de l’Ontario français et Chansons et Musiques ontaroises qui m’ont fait découvrir Pier Rodier, Kif Kif et Éric Dubeau.

J’ai souvenir aussi de mes premières extases lorsque j’ai mis la main sur la compilation En plaine chansons des Disques Boulevard de Winnipeg au Manitoba, qui m’ouvrait les portes d’un nouveau jardin. Je peux en dire autant des deux compilations de RADO, où j’ai pu découvrir Michel Marchildon, Crystal Plamondon et Les Zed.

Bien sûr, aujourd’hui il y a les Spotify et iTunes de ce monde. Mais il me manque cette sensation de découverte où, en feuillant les pages des livrets, j’avais l’impression de découvrir un ami pour la vie. C’était une belle époque, l’époque des jardins secrets de la richesse de la francophonie canadienne.

À quand le retour d’une bonne vraie compilation?