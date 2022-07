Premier «Rendez-vous d’affaires de la Francophonie» à Québec

Il insiste sur le fait que le Rendez-vous est une belle occasion pour les chefs de file francophones du monde d’échanger.

«Si moi, demain matin, je veux vendre un produit dans le secteur de la santé, en France ou en Afrique, et que j’ai eu la chance de rencontrer le président de la chambre de commerce d’un pays en Afrique ou de France, il y a probablement plus de chances qu’il sache comment opérer ou il va pouvoir me mettre en relation avec gens ce qui va me permettre de gagner du temps.»

Aux deux ans à Québec

Québec International espère pouvoir tenir l’évènement aux deux ans, toujours à Québec.

«On a eu à Québec de grands rendez-vous reliés à la francophonie avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) entre autres, donc on veut marquer le coup.»