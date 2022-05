Postulez à la 2e édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie

«En plus d’être une manière de récompenser l’excellence et l’innovation de nos entreprises francophones, le Prix contribue à resserrer nos liens économiques et à prouver que le français est un avantage de taille pour le milieu entrepreneurial et commercial», commente la ministre québécoise des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec.

Pour son homologue ontarienne, ministre des Affaires francophones, «le développement de nos marchés respectifs, la promotion du commerce interprovincial et l’innovation sont au coeur des efforts de coopération de nos deux gouvernements».

«Ce prix met en lumière le potentiel économique et innovateur de la francophonie», ajoute Mme Mulroney. «Les entrepreneur.es et entreprises francophones contribuent à la prospérité de l’Ontario et notre gouvernement considère que la francophonie est un atout économique essentiel.»

10 000 $

Deux entreprises, l’une établie au Québec et l’autre en Ontario, recevront chacune un prix de 10 000 $ en espèces pour soutenir leurs activités.

«Je me réjouis encore de l’engouement de la première édition et je suis fier de m’associer à nouveau avec la FGA pour mettre en lumière les succès des communautés d’affaires francophones québécoises et ontariennes», de dire Charles Milliard, PDG de la FCCQ.