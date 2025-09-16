Prédire l’arrivée d’une éruption solaire

Un satellite a été capable de détecter une puissante éruption solaire, 15 heures avant qu’elle n’atteigne la Terre. Une première qui donne espoir à tous ceux dont les équipements de télécommunication ou les lignes de transport d’électricité sont vulnérables à ces masses de particules chargées électriquement qu’expédie notre étoile dans toutes les directions.

L’événement s’est produit en mars dernier, alors que l’engin européen Solar Orbiter se trouvait juste au bon endroit, entre le Soleil et la Terre, pour analyser ce qu’on appelle une «éjection de masse coronale». C’est un phénomène à grande échelle, souvent lié à une éruption solaire.

L’analyse n’a pris que 5 minutes, écrivent les chercheurs.

Champ magnétique

Ces éjections sont accompagnées d’un très fort champ magnétique, et c’est ce qui peut causer des dommages à nos technologies électroniques. Mais c’est aussi ce qui les rend plus imprévisibles.

D’où le souci, depuis des décennies, d’être capable de prévoir leur trajectoire non pas une heure à l’avance — comme c’est le cas maintenant — mais au moins une demi-journée à l’avance. Et c’est la perspective que font miroiter pour la première fois les données du Solar Orbiter. Celles-ci font l’objet d’un article prépublié en août sur le serveur ArXiv.