Le prédateur d’il y a 500 millions d’années

La bestiole, dont une équipe de paléontologues canadiens avait identifié la carapace en 2018 en Colombie-Britannique, a été baptisée Titanokorys gainesi. Elle appartenait à la branche aujourd’hui éteinte des radiodontes. Le fossile sera intégré à une exposition au Musée en décembre.

Sur le plancher sous-marin

La forme de cette carapace — plus large et plus aplatie que les carapaces des autres radiodontes — qui lui recouvrait la tête, laisse supposer que l’animal vivait sur le plancher sous-marin.

Une cinquantaine de centimètres peuvent sembler négligeable aujourd’hui, mais c’était suffisamment imposant, il y a 500 millions d’années, pour avoir valu à cette découverte le nom Titanokorys — du nom titan, ou géant.

Cette époque, appelée le Cambrien — qui commence il y a 540 millions d’années — est celle où apparaissent une multitude de nouvelles branches de l’évolution, des mollusques aux arthropodes — une branche qui regroupe aujourd’hui aussi bien les crabes que les araignées, et plus de 80% des espèces actuelles.