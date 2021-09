Découverte des plus anciens fossiles d’animaux connus à ce jour

L’importance de la découverte la rend d’autant plus spéciale pour elle. «Alors, j’ai regardé les boutures de roche que j’ai faites, et je me suis dit: “wow, c’est vraiment incroyable si c’est ce que je pense que c’est”», se souvient-elle.

Les monts Mackenzie éloignés, inhabités

Les monts Mackenzie sont une région éloignée, inhabitée et non développée des Territoires-du-Nord-Ouest. Le risque de contamination des échantillons est minime. «Il n’y a pas de routes dans ce coin-là du pays. On peut seulement s’y rendre par hélicoptère», souligne-t-elle.

Depuis la sortie de son article, peu de scientifiques ont ouvertement attaqué ses résultats. La majorité reste sceptique et attend d’autres données. D’autres trouvent que les images d’Elizabeth Turner ne sont pas concluantes.