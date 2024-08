Pourquoi les MOOCs? Pourquoi pas?

2016 – Coursera met sur pied Coursera for Business pour venir en aide aux entreprises ayant besoin d’une plateforme numérique pour former leurs employés. Cette initiative porte ses fruits: 50 entreprises offrent des cours et 2 300 sociétés en utilisent le service. On calcule qu’une entreprise débourse 400 $ par an en moyenne pour former un ou une employé(e) en recourant aux services offerts par Coursera, une aubaine par comparaison avec la moyenne de 1 252 $ avancée par une enquête d’Indeed.

En plus des projets déjà réalisés, un abonnement mensuel pour un programme spécialisé voit le jour.

2017 – Environ 64 millions $ sont investis dans l’entreprise. Coursera fonde Coursera for government and non-profit, à savoir des cours pour les gouvernements et les ONG, concluant des ententes avec des pays comme les États-Unis, Singapore, l’Inde, la Malasie, l’Égypte et la Mongolie.

2018 – Coursera offre entièrement en ligne six programmes des 1er et 2e cycles.

2019 – L’entreprise jouit de 103 millions $ en investissements. Ses revenus se chiffrent à 184,4 millions $ et sa valeur est estimée à 1 milliard $ grâce à la participation de 200 universités et collèges dans 29 pays sans parler des gouvernements et des corporations comme Google.