Pourquoi boycott et achat local peuvent durer… ou s’essouffler

La nouvelle salve tarifaire américaine qui s’abat sur le Canada a de nouveau remis l’achat local et le boycott de produits des États-Unis à l’avant-scène. Avant la reprise des hostilités, où en étions-nous avec les intentions d’achat des Canadiens? Une fois les émotions retombées, les pratiques d’achats se sont-elles transformées en comportement durable?

Cette nouvelle poussée de tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis semble déjà raviver l’achat local.

Le cas du Québec

À Montréal, le détaillant Signé Local rapportait récemment 22% de commandes supplémentaires en une fin de semaine, tandis que ses employés constataient davantage de clients demandant si les produits étaient «vraiment faits ici».

Mais l’expérience récente invite à la prudence. Selon les données du Conseil québécois du commerce de détail, la proportion de Québécois affirmant éviter «beaucoup» les produits américains était passée de 55% en avril 2025 à 49% au début d’août 2026. En revanche, 81% déclaraient encore augmenter leurs achats dans les commerces locaux.

Pourquoi certains réflexes persistent-ils alors que d’autres s’essoufflent?