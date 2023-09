Polar en plongée onirique

Auteur français de romans policiers primés, Niko Tackian publie une septième enquête intitulée La lisière et nous plonge dans une expérience déconnectée du réel. Rien d’étonnant à cela puisque nous passons en moyenne vingt-six ans de notre vie dans la contrée des rêves.

Noir pays

L’action de ce polar se déroule en Bretagne, dans les monts d’Arrée, département du Finistère. L’endroit est caractérisé par des landes, roches et marécages qui ne sont plus «qu’un vaste désert d’obscurité parcouru de silhouettes décharnées et d’ombres abyssales».

Hadrien, son épouse Vivian et leur fils Tom roulent tranquillement dans «ce noir pays». Le père freine subitement pour éviter ce qui semble être un chien. Il descend pour vérifier si tout est en règle. Tom se précipite pour une pause pipi. Vivian attend et, trouvant le temps long, quitte finalement la voiture pour voir ce qui se passe. Hadrien et Tom ont disparu.

Niko Tackian tisse dès lors une intrigue mêlant enquête policière, traitement psychiatrique et plongée onirique. Ses mots sont aussi aiguisés que le fil d’une guillotine.

Une maison comme un tombeau

Chaque heure séparant Vivian de son mari et de son fils surtout devient un pas de plus dans l’horreur. L’épouse perd la notion du temps et de l’espace.