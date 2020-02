La Bretagne veut son émoji

Déjà en 2017, lors du Jour de l’émoji, le drapeau breton était arrivé en deuxième position de l’émoji le plus attendu au niveau international, un succès inattendu pour un drapeau régional français.

Si le sujet apparaît souvent dans la presse française, le Gwenn Ha Du a même eu droit à son article sur le site de The Economist le 15 février.

L’initiative de l’association bretonne peut en effet servir de chef de file pour d’autres entités dont les drapeaux ne sont pour l’instant par disponibles dans les claviers des téléphones… comme le fleurdelysé bleu et blanc québécois ou le lys et le trillium vert et blanc de l’Ontario français!