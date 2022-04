On peut donner nos points Aéroplan aux réfugiés ukrainiens

«Nous voulons employer nos ressources de façon plus rationnelle. On accélère le traitement des dossiers à Varsovie… Mais il se peut que les réfugiés fassent une étape en route. Il n’y a aucune prévisibilité dans les flux migratoires, ce qui rend difficiles les prévisions pour les locations d’avions», a-t-il dit en conférence de presse.

Un sondage a été lancé par son ministère, dans lequel des réfugiés ukrainiens peuvent préciser où ils se trouvent pour passer aux prochaines étapes de planification pour les vols qu’il nolisera.

Pour une vraie passerelle aérienne

Alexis Brunelle-Duceppe, porte-parole en matière d’Immigration pour le Bloc Québécois, trouve le recours aux points Aéroplan «risible si ce n’était aussi triste».

«Alors qu’une guerre sévit en Ukraine, et cause le déplacement de millions de personnes, et après des semaines à demander au gouvernement fédéral de faire sa part en nolisant des avions pour faire venir les Ukrainiens au Québec et au Canada, le ministre annonce aujourd’hui un programme de points Aéroplan.»

Le Bloc réitère sa position: «le fédéral doit mettre en place une passerelle aérienne afin de faire venir les réfugiés ukrainiens fuyant la guerre».