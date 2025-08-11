Point Goddess célèbre le basket féminin et la WNBA

Ce dimanche 10 août, le terrain du centre athlétique Mattamy, au centre-ville de Toronto, s’est transformé en scène festive et engagée pour la troisième édition du match de basket féminin des célébrités organisé par Point Goddess.

Dans un contexte marqué par l’enthousiasme suscité par l’arrivée prochaine du Toronto Tempo, la future équipe de la métropole dans la WNBA, cette rencontre avait pour objectif de briser les barrières, inspirer les jeunes filles et soutenir des initiatives concrètes pour l’égalité dans le sport.

Créé par Keana Foz, joueuse en première division NCAA au Wagner College, Point Goddess se donne pour mission d’autonomiser les femmes à travers le sport, le leadership et la communauté.

Francophone de Toronto née à Montréal, Keana Foz revendique fièrement ses racines tout en incarnant une vision inclusive et multiculturelle. «Nous ne jouons pas seulement pour le divertissement, nous jouons pour avoir un impact», affirme-t-elle. «Il s’agit de créer de la visibilité, de construire un héritage et de rappeler aux jeunes filles qu’elles ont leur place sur toutes les scènes.»

Une journée festive et inclusive

L’édition 2025 a réuni un alignement de célébrités féminines, athlètes, influenceuses et actrices du changement venues de tous les coins du pays. Deux équipes entièrement composées de femmes pionnières se sont affrontées dans une ambiance conviviale, ponctuée de concours, de performances musicales et d’animations par des DJ.