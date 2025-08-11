Point Goddess célèbre le basket féminin et la WNBA

Point Goddess, basket féminin, WNBA
Les petites joueuses ont pu vivre l’expérience d’un grand événement sportif au match de basketball féminin des célébrités organisé par Point Goddess. Photos: Patrick Bizindavyi, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 11/08/2025 par Patrick Bizindavyi

Ce dimanche 10 août, le terrain du centre athlétique Mattamy, au centre-ville de Toronto, s’est transformé en scène festive et engagée pour la troisième édition du match de basket féminin des célébrités organisé par Point Goddess.

Dans un contexte marqué par l’enthousiasme suscité par l’arrivée prochaine du Toronto Tempo, la future équipe de la métropole dans la WNBA, cette rencontre avait pour objectif de briser les barrières, inspirer les jeunes filles et soutenir des initiatives concrètes pour l’égalité dans le sport.

Créé par Keana Foz, joueuse en première division NCAA au Wagner College, Point Goddess se donne pour mission d’autonomiser les femmes à travers le sport, le leadership et la communauté.

Point Goddess, basket féminin, WNBA
Keana Foz, PDG et fondatrice de Point Goddess.

Francophone de Toronto née à Montréal, Keana Foz revendique fièrement ses racines tout en incarnant une vision inclusive et multiculturelle. «Nous ne jouons pas seulement pour le divertissement, nous jouons pour avoir un impact», affirme-t-elle. «Il s’agit de créer de la visibilité, de construire un héritage et de rappeler aux jeunes filles qu’elles ont leur place sur toutes les scènes.»

Une journée festive et inclusive

L’édition 2025 a réuni un alignement de célébrités féminines, athlètes, influenceuses et actrices du changement venues de tous les coins du pays. Deux équipes entièrement composées de femmes pionnières se sont affrontées dans une ambiance conviviale, ponctuée de concours, de performances musicales et d’animations par des DJ.

Publicité

En plus du match principal, un match a été organisé pour les plus jeunes, offrant une vitrine aux futures générations de basketteuses. Les petites joueuses ont pu vivre l’expérience d’un grand événement sportif, sous les encouragements du public et des joueuses vedettes présentes.

Point Goddess, basket féminin, WNBA
Les deux équipes des célébrités de basketball féminin.

Les participantes n’ont pas seulement offert un spectacle sportif de qualité: elles ont aussi multiplié les moments d’échanges avec les spectatrices, notamment les plus jeunes. Plusieurs ont pris le temps de poser pour des photos, partager leurs parcours et encourager la relève.

Les bénéfices du match seront reversés à des bourses d’études et à des programmes pour les jeunes filles sous-représentées dans le sport, confirmant l’engagement social de l’organisme.

Une vision qui grandit chaque année

Pour Keana Foz, l’enthousiasme autour de l’événement ne cesse de croître. «Chaque année, ça grandit. On veut avoir plus de reconnaissance pour continuer à élever cet événement», souligne-t-elle.

Point Goddess, basket féminin, WNBA
Les jeunes filles de 8 ou 10 ans qui ont pris part aux festivités.

Bien qu’installée à Toronto et active sur la scène sportive nord-américaine, elle reste attachée à son héritage francophone: «Oui, ça m’inspire… J’ai un mélange de cultures et ça me rend unique.»

Publicité

La fondatrice voit dans l’annonce de l’arrivée prochaine du Toronto Tempo un signe positif. «Ça me montre que ce que je fais, ce n’est pas pour aucune raison. On va avoir plus de jeunes filles inspirées par le sport.»

L’importance d’unir la communauté

Parmi les personnalités présentes, Jennifer Mathurin, fondatrice et co-présidente de la Mathurin Family Foundation, a rappelé l’impact de tels événements: «C’est important de ramener la communauté ensemble. Aujourd’hui, il y avait des petites filles de 8 ou 10 ans qui jouent au basket. Savoir que la communauté peut supporter la relève, c’est très important.»

Pour elle, la création de Toronto Tempo représente «un espoir pour les jeunes filles partout au Canada», à l’image des Raptors pour la NBA. «C’est la seule équipe féminine professionnelle qui va représenter le pays au complet», précise-t-elle.

Point Goddess, basket féminin, WNBA
Jennifer Mathurin et Jessica Féquière, les co-presidentes de la Mathurin Family Foundation.

Le basket comme moteur d’espoir

L’histoire personnelle de Jennifer Mathurin illustre aussi la portée symbolique du basket. Issus d’une famille canadienne d’origine haïtienne, elle et son frère, le joueur NBA Bennedict Mathurin, ont atteint un haut niveau dans leur discipline.

«Pour la communauté haïtienne, ça veut dire vraiment beaucoup… C’est une richesse d’avoir des jeunes qui représentent fièrement le Canada dans la NBA.»

Publicité

Plus qu’un match: un mouvement

Pour Point Goddess, cet événement annuel est un outil stratégique pour promouvoir l’équité dans le sport et changer les mentalités.

En mettant en lumière des femmes leaders sur le terrain comme en dehors, le match de célébrités devient une vitrine pour des initiatives de mentorat, de formation et de développement du leadership féminin.

De la mode au bord du terrain à l’engagement sur les réseaux sociaux, l’événement reflète la rencontre entre sport et culture. Et si l’aspect festif attire le public, le message de fond reste clair: chaque jeune fille doit pouvoir rêver grand, sur le terrain comme ailleurs.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur