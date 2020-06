Poème pour les finissantes et finissants de 2020

Cette année, en raison de la pandémie, les finissants et finissantes partout en Ontario quittent l’école sans la possibilité de revoir leurs amis ou leurs professeurs ni participer à toutes les activités qui accompagnent normalement la fin de quatre années d’études secondaires.

Les écoles ont rivalisé d’ingéniosité pour combler ce vide tout en respectant la distanciation physique. Des cérémonies aux remises de diplômes virtuelles, des discours aux concerts en ligne, les idées ne manquaient pas. Même des vedettes et des entreprises se sont mises de la partie!

Mon école, à l’instar de bien d’autres dans la province, a compilé un ensemble de messages, de photos et de vidéos pour les élèves afin de leur permettre de se revoir et de revoir leurs professeurs une dernière fois avant de faire leurs adieux à l’école secondaire. C’était aussi une belle occasion de revivre de beaux souvenirs des quatre dernières années passées ensemble.

Mon humble contribution se limitait à une photo et à un poème que j’ai récité. Je dédie ce dernier non seulement à mes propres élèves, mais à tous les finissants et finissantes en cette année des plus exceptionnelles. Le voici:

Cher/chère jeune diplômé(e),