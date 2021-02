Plusieurs éclipses solaires par semaine

Vraiment exceptionnel

Mais ce qui intéresse les astronomes est ailleurs: un système aussi complexe ajoutera à notre compréhension de la façon dont se forment les systèmes solaires. On est bien loin de notre modèle simplissime d’un seul soleil avec ses planètes qui tournent sagement autour.

Les observations de ce TYC 7037-89-1 — c’est son nom — permettront d’estimer la masse, la taille et la température des six étoiles et d’ainsi imaginer comment elles se sont réunies. Mais il faudra découvrir d’autres groupes de six pour mieux comprendre.

Parce que pour l’instant, comme l’ont résumé des chercheurs, «l’existence de ce système défie les probabilités».