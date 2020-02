Un tango cosmique courbe l’espace-temps

Vingt ans d’observations de ces «perturbations» spatiales ont permis à l’équipe de l’astrophysicien Venkatraman Krishnan de calculer la vitesse à laquelle la naine blanche tourne (elle aussi) sur elle-même.

La naine tourne plus vite

La surprise est qu’elle tourne plus vite que le pulsar, à raison de plus de deux rotations et demi par seconde. Ce qui signifie qu’elle s’est formée en premier, alors que la théorie dictait que c’était le pulsar qui était venu avant.

Dans les deux cas toutefois, les astrophysiciens sont devant un phénomène qui, aussi étrange qu’il en ait l’air pour le profane, n’en colle pas moins à la bonne vieille théorie de la Relativité: le «tissu» de l’espace-temps peut bel et bien être courbé, pour peu qu’on y mette de la masse et de la vitesse.