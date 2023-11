Plus de 463 000 personnes de plus en Ontario en un an

L’énoncé économique présenté ce 2 novembre par le ministre des Finances de l’Ontario, Peter Bethlenfalvy, «sur fond de prudence et de responsabilité fiscale, et dans un contexte d’inflation élevée ainsi que d’incertitude», se démarque sur plusieurs plans, selon la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA).

Ce qui saute aux yeux, c’est la croissance démographique en Ontario, les deux dernières années établissant des records d’arrivées de plus de 302 000 personnes en 2021 et plus de 463 000 en 2022.

Depuis la fin des années 1980, la croissance annuelle de la population oscillait entre 150 000 et 200 000 nouveaux arrivants (des autres provinces canadiennes, des États-Unis et d’autres pays), avec seulement quatre pics de plus de 200 000 personnes en 1988, 2000, 2017 et 2018.

«Notre population augmente, de nouveaux emplois se créent et, lorsqu’il est question d’affaires, c’est l’Ontario que de plus en plus d’entreprises choisissent», fait valoir le ministre Bethlenfalvy. «Ce sont d’excellentes nouvelles, mais il ne faut rien tenir pour acquis en période d’incertitude géopolitique et économique.»

La veille, le gouvernement fédéral annonçait d’ailleurs des cibles d’immigration moins ambitieuses que celles qu’il avait évoquées dans le passé, pour tenir compte de la capacité du pays d’absorber cet afflux.