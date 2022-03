Piètre performance de Petr Mrazek et les Leafs s’inclinent en prolongation

Les Coyotes ont profité de l’incertitude qui règne devant le filet des Leafs pour attaquer rapidement.

Comme c’est souvent le cas, un ancien joueur des Leafs est venu hanter son ancienne équipe. Alex Galchenyuk a facilement ouvert la marque lorsque son tir de l’enclave a trompé Petr Mrazek.

Son coéquipier Jakob Chychrun a doublé l’avance de son équipe. Son faible tir s’est faufilé entre les défenseurs et le gardien Mrazek, qui était trop sorti de son but, a été incapable de revenir pour faire l’arrêt. 2-0 Arizona avec moins de 5 minutes jouées.

