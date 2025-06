Pierre-Luc Bélanger: une intrigue au pas, au trot, au galop

L’auteur nous fait monter à cheval, avec tout l’attirait nécessaire: tapis, selle, garrot, pommeau, sangle, boucles, étriers, licou, bride et mors. Si les chevaux ne ressentent pas de confort, les cavaliers et cavalières auront des remords. Ces bêtes se nomment Zara, Dante, Freddie, Wanda, Ursule, Karl et Kimmy.

Déchirement amoureux

Pierre Luc Bélanger excelle dans l’art de décrire le déchirement amoureux. Il illustre bien comment Zoé a la nette impression que son cœur est un élastique tendu, ou que l’on joue au souque à la corde avec son cœur.

La jeune femme en vient à se demander si la compagnie des animaux n’est pas la meilleure. «Eux, au moins, ne lui brisent pas le cœur.»

Comme ce fut le cas dans Prise Deux, le romancier développe son intrigue avec minutie, d’abord au pas, puis au trot et enfin au galop. Résultat? On a droit à une montagne russe d’émotions. Et Bélanger ne semble pas avoir dit son dernier mot, une suite se pointant déjà à l’horizon.

Jeune public

Je m’inspire de la citation de Françoise Boudreault sur le cheval, en exergue du roman, pour conclure que Pierre Luc Bélanger a guidé son lectorat tout autant qu’il s’est fait mener par lui. Osmose indispensable pour séduire le jeune public de la collection 14/18 des Éditions David.