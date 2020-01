«Phase 2» de la grève du zèle des enseignants franco-ontariens

Les 12 000 enseignantes et enseignants franco-ontariens membres de l’AEFO entameront la «phase 2» de leur grève du zèle à compter du mardi prochain, 28 janvier.

De nouvelles consignes s’ajouteront à celles qui touchaient principalement les tâches administratives.

Rien que les tâches essentielles

Au refus d’écrire des commentaires dans les bulletins et de faire passer les tests de l’OQRE, en plus de limiter les communications avec la direction d’école et avec les parents, s’ajoutent d’autres réductions de tâches habituelles: pas de remplacement de collègue absent; pas d’invités dans les classes ni de sorties éducatives; pas de participation à des réunions, collectes de fonds, distributions de repas, carnavals, spectacles, remises de prix, messes…

Le personnel enseignant peut continuer de participer aux activités parascolaires «uniquement s’il le fait volontairement». Si un voyage scolaire à l’extérieur de la région est déjà planifié et que les élèves ont payé pour y participer, l’activité pourra être maintenue.

L’AEFO rappelle à ses membres qu’ils ne doivent jamais compromettre la santé et la sécurité des élèves. «Si une situation survient pendant les récréations ou le dîner qui exige une intervention immédiate, vous devez intervenir.»