Grève du zèle des enseignants et autres perturbations

C’est ainsi que la grève d’une journée, ce mercredi 15 janvier, de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEÉSO/OSSTF), entraînera la fermeture de six écoles du Conseil scolaire Viamonde et de huit écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir dans les régions de Halton, Durham, Burlington, Hamilton et Orangeville.

Les membres de l’AEFO s’étaient prononcés à 97% en faveur de la grève lors d’un vote qui s’est déroulé du 18 au 20 décembre 2019. «Nos membres ont parlé, ils en ont long à dire, et l’AEFO les a écoutés et entendus», a déclaré le président de l’AEFO, Rémi Sabourin, mardi matin.

Pour les élèves

«Le succès des élèves franco-ontariens est non négociable» pour Rémi Sabourin. «L’AEFO ne peut pas accepter de participer à la détérioration du système d’éducation franco-ontarien.»

Malgré la grève du zèle, les négociations se poursuivent avec les représentants du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce.

«Depuis les trois dernières décennies, les parents et les élèves doivent composer avec des conflits de travail dans le secteur de l’éducation, peu importe le parti politique qui forme le gouvernement», a commenté le ministre.