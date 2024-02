Permis d’études: exemption demandée pour les institutions franco-ontariennes

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) demande au gouvernement du Canada d’appuyer l’immigration francophone en Ontario en exemptant les étudiants étrangers des institutions postsecondaires franco-ontariennes des nouvelles règles liées aux permis d’études.

Le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté canadienne (IRCC) a annoncé une réduction nationale de plus de 35% du nombre de permis d’études par rapport aux années précédentes.

Les retombées négatives de cette décision sur la communauté franco-ontarienne et ses institutions postsecondaires sont de taille et peuvent nuire de façon importante à leur pérennité et à leur croissance, soutient l’AFO.

Défis financier et démographique

«En plus d’ajouter un défi financier important à nos institutions, cette décision freine notre communauté dans son défi de faire face à la pénurie de main-d’oeuvre francophone et bilingue, qui est possiblement la plus grande menace de nos services en français», estime le président Fabien Hébert.

«L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a toujours été favorable à la volonté déclarée par les gouvernements de l’Ontario et du Canada d’attirer et d’accroître l’immigration francophone en dehors du Québec», ajoute-t-il.