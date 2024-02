Le gouvernement prévenu du risque d’exode d’immigrants

«On a celui-là […] et on avait aussi celui sur le fait que si on continuait avec des seuils importants, il y aurait un impact sur le logement et ça a été mis de côté.»

À la mi-janvier, des documents d’IRCC obtenus par La Presse canadienne montraient qu’Ottawa avait été averti de potentielles répercussions de la forte augmentation de l’immigration sur les prix du logement et sur les services.

«[Que le gouvernement] n’écoute pas les partis d’opposition, qu’il n’écoute pas le Québec, les provinces et les territoires, c’est une chose, mais qu’il n’écoute pas ses propres fonctionnaires, ça en est une autre», poursuit le député Brunelle-Duceppe.

«Le système d’immigration du Canada est de calibre mondial, défend Loic Ouellette, porte-parole d’IRCC. Cependant, les tendances migratoires changent et le monde devient de plus en plus complexe.»

Selon lui, il faut que les programmes et activités d’IRCC s’adaptent aux nouveaux défis. «Il s’agit notamment d’attirer et de retenir les gens que nous voulons et dont nous avons besoin, de veiller à ce que les collectivités puissent les intégrer et les soutenir, et de maintenir l’intégrité des frontières du Canada», dit-il.