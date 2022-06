Pensées, émotions et gestes disséqués dans un polar suédois

«Puis, tout à coup advient l’incompréhensible, l’indicible, ce que nous n’osons pas imaginer, ce que nous ne parvenons pas à nous représenter.» Voilà une phrase qui résume l’excellent polar intitulé L’horizon d’une nuit, de la Suédoise Camilla Grebe.

Il s’agit d’un roman à la fois policier et psychologique.

La romancière démontre comment nous savons uniquement ce que l’autre choisit de nous montrer. Même nos proches peuvent nous cacher leur véritable personnalité. Parfois, les personnes les plus proches sont celles qui portent les secrets les plus lourds.

Disparition à Stockholm

Maria, mère célibataire d’un garçon atteint de trisomie 21, est mariée depuis peu à Samir, un médecin marocain arrivé récemment en Suède avec sa fille Yasmin. Ils vivent tous les quatre dans sa grande maison de Stockholm jusqu’à ce que Yasmin disparaisse.

Comme le corps de l’adolescente reste introuvable, la piste du suicide est écartée et tous les soupçons se portent bientôt sur Samir. Parce que de souche arabe, il est soupçonné d’un crime d’honneur et devient l’homme le plus détesté de la Suède.