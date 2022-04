Passé, présent et futur en chassé-croisé dans la science-fiction de Louise Royer

L’action se déroule en France et aux États-Unis. Les Américains sont encore les seuls à pouvoir téléporter qui et quoi que ce soit… À pouvoir «entrer dans des camps ennemis, des coffres-forts, des arsenaux, des centres nucléaires et j’en passe.»

Relations père-fils

Le Pentagone préserve jalousement ce secret, mais Harry Kramer, journaliste au Washington Post, entend dévoiler au monde entier l’existence du stratagème.

Ce Kramer se penche sur plusieurs transactions «interdépartementales», mais je crois qu’il s’agit d’un anglicisme (departemental) et qu’il aurait peut-être fallu lire «interministérielles».

Le roman exploite aussi avec brio les relations père-fils, ainsi que les éveils aux fréquentations d’une jeune personne de l’autre sexe.

La romancière aime créer un bouillonnement de faits et de contradictions. Elle a un penchant pour une intrigue tordue avec des rebondissements ou sous-développements qui nous déstabilisent souvent.