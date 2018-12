De plus en plus de femmes scientifiques dans la fiction

Agence Science-Presse

À la télé et au cinéma, le scientifique est encore un homme blanc dans les deux tiers des cas.

De quoi renforcer les stéréotypes dans l’esprit des jeunes et des moins jeunes, déplore-t-on dans une étude de l’Institut Geena Davis sur les genres dans les médias, publiée cet automne.

Il y a tout de même eu une progression notable par rapport à leur quasi-absence avant les années 1980.

On cite à ce sujet des personnages qui ont fait école, au point d’être souvent citées par des adolescentes désireuses d’entreprendre une carrière en science: l’anthropologue judiciaire Temperance Brennan (Bones), la neurologue Amy Farrah Fowler (The Big Bang Theory), la médecin légiste et psychologue Julia Ogden dans Murdoch Mysteries, Doc McStuffins dans la série animée du même nom…

Et la plus célèbre: la Dre Dana Scully du FBI (The X-Files).

L’actrice Mayim Bialik est aussi neurologue, comme le personnage d’Amy Farrah Fowler qu’elle interprète dans The Big Bang Theory. Le personnage Temperance Brennan de la série Bones (basée sur les romans de Kathy Reich) joué par Emily Deschanel. La médecin légiste et psychologue du 19e siècle Julia Ogden, incarnée par Hélène Joy, dans la série Murdoch Mysteries, basée sur les romans de Maureen Jennings. Doc McStuffins, un personnage de Disney.