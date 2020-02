Pas de répit pour la direction du Centre culturel Frontenac

Elle estime que le contexte est plutôt bon pour les francophones à Kingston, région désignée en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario.

«On a droit à des services en français et les gens les respectent. C’est un milieu très accueillant, même s’il ne l’a peut-être pas toujours été traditionnellement. Les gens sont ouverts au bilinguisme et intéressés aux échanges d’idées et de points de vue», fait remarquer Marie-Noël Saint-Cyr.

Projet de carrefour

Le projet de carrefour francophone pour la région, qui réunirait l’École secondaire catholique Marie-Rivier et l’École secondaire publique des Mille-Îles en plus du Centre culturel Frontenac, d’un centre ON y va et d’une garderie, devrait voir le jour en 2021.

Plusieurs espéraient que la construction soit terminée en 2020.

«C’est un rêve de la communauté depuis plusieurs années. De rejoindre les deux écoles, permettre aux secteurs public et catholique de travailler ensemble et d’être dans une bâtisse aussi perfectionnée que les écoles secondaires anglophones, ça fait longtemps qu’on voulait ça, rappelle Marie-Noël Saint-Cyr. Et le fait que ça inclue le CCF, ça fait que notre projet perdure.»