Pas besoin de diplôme pour faire rire

Swann Périssé et Guillaume Meurice, Bouffons! L’Humour est-il un sport de combat? essai, Paris, Éditions du Faubourg, collection Dialogue, 2025, 104 pages, 18,95 $.
Publié 01/10/2025 par Paul-François Sylvestre

Quelle place l’humour occupe-t-il dans notre société aujourd’hui? Swann Périssé et Guillaume Meurice, de France, s’interrogent sur leur métier, sur ce qui fait rire ou pas, dans Bouffons! L’Humour est-il un sport de combat?

L’ouvrage prend la forme d’un dialogue drôle, mais sérieux, entre ces deux humoristes. Guillaume Meurice précise, au départ, que l’humour est une mise à distance du réel. «Rire du réel, c’est une façon de lui dire qu’on a pas peur de lui.»

Choquer, manipuler, séduire

Il ne cherche pas à être moralement correct. En tant qu’humoriste, il pense «qu’il faut accepter que ce qu’on écrit peut choquer».

Quand on est drôle, souligne Swann Périssé, il est facile de manipuler les gens. «C’est pour ça qu’on a une énorme responsabilité, sur les sujets qu’on traite et sur comment on les traite.» Elle ajoute qu’une blague peut être à la fois méchante et hilarante.

L’humour était peut-être dévalorisé vingt, trente ou quarante ans passés. Mais aujourd’hui, pense Swann Périssé, «c’est devenu une arme massive ou un truc de séduction énorme». Elle ajoute du même souffle qu’être drôle, c’est montrer son intelligence. «Au moins ses capacités à manier la langue, quelles que soient tes convictions.»

Humour masculin et féminin

L’humour au féminin occupe une place de choix dans ce dialogue. Un homme qui fait des trucs sur scène, y lit-on, «c’est edgy, c’est innovant». Une femme qui fait les mêmes trucs, «c’est cringe, c’est gênant».

Swann Périssé a appris à ne pas se poser plus de questions que ses collègues masculins, à laisser de côté les remarques «mais t’as pas honte de parler de ça?», «et ta famille, et ton mec, ils vont penser quoi?».

Elle adore jouer avec l’imaginaire collectif. Une fois, elle a dû se moucher sur scène et s’est cachée derrière une table. «Mais, en me penchant, tout le monde a vu mon cul. Donc c’est drôle de faire semblant de se cacher, d’être pudique, en ayant le résultat inverse.»

Guillaume Meurice conclut ce dialogue en affirmant que ce qui compte, c’est d’avoir un public et de faire rigoler, peu importe où, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux… «Pour être humoriste, il faut avoir envie de faire rire: pas besoin de diplôme pour ça.»

Très français

Quand j’ai choisi de m’intéresser à ce livre, je n’ai pas remarqué que les auteurs allaient parler de leur seule expérience française. Il n’y pas de référence à des humoristes comme Sol ou Yvon Deschamps. Tous les contextes culturels, sociaux et politiques concernent l’Hexagone.

Il est question d’artistes qui me sont complètement inconnus: Lou Trotignon, Zaïd Sahebdin, Nordine Ganso, Ali Wong, pour n’en nommer quelques-uns seulement. On mentionne Benjamin Tranié qui fait des sketches à la Pierre Palmade ou le numéro brillantissime de Florence Foresti sur la maternité.

Guillaume Meurice est humoriste et chroniqueur de radio. Il anime l’émission La Dernière, sur Radio Nova, tous les dimanches. Il est également auteur de plusieurs romans, bandes dessinées et essais.

Swann Périssé est humoriste et productrice. Elle anime et produit le balado Y’a plus d’saisons, une émission sur l’écologie. Elle est également autrice de centaines de vidéos rigolotes sur les réseaux sociaux.

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

