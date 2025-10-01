Pas besoin de diplôme pour faire rire

Quelle place l’humour occupe-t-il dans notre société aujourd’hui? Swann Périssé et Guillaume Meurice, de France, s’interrogent sur leur métier, sur ce qui fait rire ou pas, dans Bouffons! L’Humour est-il un sport de combat?

L’ouvrage prend la forme d’un dialogue drôle, mais sérieux, entre ces deux humoristes. Guillaume Meurice précise, au départ, que l’humour est une mise à distance du réel. «Rire du réel, c’est une façon de lui dire qu’on a pas peur de lui.»

Choquer, manipuler, séduire

Il ne cherche pas à être moralement correct. En tant qu’humoriste, il pense «qu’il faut accepter que ce qu’on écrit peut choquer».

Quand on est drôle, souligne Swann Périssé, il est facile de manipuler les gens. «C’est pour ça qu’on a une énorme responsabilité, sur les sujets qu’on traite et sur comment on les traite.» Elle ajoute qu’une blague peut être à la fois méchante et hilarante.

L’humour était peut-être dévalorisé vingt, trente ou quarante ans passés. Mais aujourd’hui, pense Swann Périssé, «c’est devenu une arme massive ou un truc de séduction énorme». Elle ajoute du même souffle qu’être drôle, c’est montrer son intelligence. «Au moins ses capacités à manier la langue, quelles que soient tes convictions.»