Papi et mamie enrichissent la collection Les Monsieur Madame

Traduits en 22 langues et vendus à plus de 185 millions d’exemplaires, Les Monsieur et Madame de Roger Hargreaves comprennent 100 histoires (52 Monsieur, 48 Madame). Les deux nouveaux-nés de la collection sont Mon papi et Ma mamie.

Ces livrets mesurent 12,5 cm X 13,5 cm. Après la page titre, on trouve une page de dédicace avec les mots Pour… De la part de… écrits sur une rosace en dentelle. À la fin, sur un motif semblable, on peut lire: Voici un dessin de mon papi (de ma mamie) par… âgé de…

Ces nouveaux Monsieur Madame aident les enfants de 2 à 7 ans à montrer comment leur papi ou mamie compte. Un livret parfait à offrir et à partager chaque fois qu’un enfant a envie de dire «Je t’adore, papi! – Je t’adore, mamie!»

Monsieur Chatouille

Roger Hargreaves (1935-1988) fut un auteur et illustrateur britannique de livres pour enfants. Il a créé le premier Mr. Men (Mr. Tickle – M. Chatouille) en 1971 et le premier Little Miss (Little Miss Bossy – Mme Autoritaire) en 1981.

Monsieur Chatouille est un bonhomme orange avec des bras longs et sinueux qui chatouillent tout le monde. Roger Hargreaves l’aurait dessiné pour expliquer à son fils, Adam, à quoi ressemble une chatouille (a tickle).