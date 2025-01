Ouzbékistan : venue pour les monuments, restée pour les gens

J’y découvre un autre rythme. Celui de la terre, des saisons, de la poterie et du tissage. J’irai apprendre le processus de la soie, de la chenille à l’étoffe. J’assisterai à un spectacle de danse et de musique dans l’école d’art de Marghilan. Je dormirai dans une maison d’hôte à Rishton, sur le lieu même de leur fabrique de poterie.

Au Nord de Tachkent, je partirai au milieu des champs et des cultures d’arbres fruitiers randonner à cheval, traversant des gués et passant devant des moulins à eau.

En contraste, Boukhara et Samarcande palpitent à un autre rythme. On fait la queue devant les restaurants. Les coups de Klaxon résonnent entre chaque carrefour. La musique jaillit des terrasses. Et le kirghiz, comme le russe, fusent entre les groupes de touristes espagnols, italiens et américains.

Cosmopolites, ces villes bourdonnent comme des ruches. On achète, on vend, on visite, on prie, on va faire son marché, on sort de classe, on prend le bus…

Ce pays d’Asie Centrale vibre sur différentes partitions. C’est un bonheur de plonger dans le monde urbain, puis de prendre l’air dans l’arrière-pays, où le silence et les regards pèsent autant que les mots.