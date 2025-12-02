Oui, 3I-ATLAS est bien une comète

Deux raisons expliquent que la NASA rende publiques une nouvelle série de photos d’une comète qui est passée dans notre voisinage ces derniers mois:

– d’une part, parce que cette comète est devenue une célébrité…

– et d’autre part, pour prouver que ce n’était pas un engin extraterrestre.

La comète 3I-ATLAS est en effet devenue une «vedette» parmi les objets célestes depuis sa découverte le 1er juillet dernier. Pour la troisième fois de l’histoire, la trajectoire d’un tel objet révélait qu’il était originaire de l’extérieur de notre système solaire — d’où le chiffre 3 suivi de la lettre I pour «Interstellaire».

Elle avait été découverte par le système de suivi des astéroïdes ATLAS, de l’agence spatiale américaine.