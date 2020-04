Ontario: 200 $ pour chaque enfant

École à la maison

L’Ontario a lancé le 31 mars la deuxième phase de l’initiative Apprendre à la maison, son portail en ligne qui propose aux familles des ressources permettant aux élèves de poursuivre leur apprentissage.

Le Plan d’action de l’Ontario 2020 contre la CoViD‑19 (alias le mini-budget présenté le 25 mars) comprend un investissement de 7 milliards $ pour aider directement les Ontariens et protéger leur emploi, et 10 milliards $ pour améliorer les liquidités des particuliers et des entreprises.

VIDÉO ci-dessous: le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Premiers intervenants

Par ailleurs, ce lundi 6 avril, le gouvernement de la province a habilité la police, les pompiers et les ambulanciers paramédicaux à obtenir des renseignements sur les résultats positifs d’un test de dépistage de la CoViD-19 concernant les personnes avec qui ils entrent en contact.