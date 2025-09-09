One Bloor West: le plus haut immeuble du Canada prend forme

C’est un véritable colosse aux pieds d’acier qui est sorti des entrailles de la ville reine, et que les Torontois aperçoivent d’ores et déjà depuis les quatre coins cardinaux de la cité. Il s’agit du gratte-ciel One Bloor West qui, une fois achevé, représentera le plus haut bâtiment résidentiel du pays (308.6 mètres) et la deuxième structure la plus élevée après la tour CN (553,3 mètres).

Toutefois, si le chantier va bon train aujourd’hui, entre défis techniques, urbanistiques, patrimoniaux et palabres administratifs, le chemin de ce projet s’est avéré semé d’embûches.

Le projet One Bloor West, à l’angle Sud-Ouest de Yonge et Bloor, devient le premier gratte-ciel canadien à dépasser les 300 mètres, seuil qui définit les immeubles de grande hauteur. Cela ne manquera pas de redessiner le profil architectural et urbain de Toronto.

«Premier immeuble de grande hauteur de la ville, One Bloor West transformera le paysage urbain en termes de présence et de conception architecturale», confirme Babak Eslahjou, directeur fondateur de CORE Architects et principal responsable de ce projet.

À terme, ce bâtiment qui, anciennement, était connu sous le nom de The One, atteindra 308,6 mètres, soit 85 étages comprenant 476 appartements en copropriété, des commerces et un hôtel cinq étoiles.