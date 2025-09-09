One Bloor West: le plus haut immeuble du Canada prend forme

One Bloor West
Le One Bloor West, à l'angle de Yonge et Bloor. Photos: Soufiane Chakkouche
Publié 09/09/2025 par Soufiane Chakkouche

C’est un véritable colosse aux pieds d’acier qui est sorti des entrailles de la ville reine, et que les Torontois aperçoivent d’ores et déjà depuis les quatre coins cardinaux de la cité. Il s’agit du gratte-ciel One Bloor West qui, une fois achevé, représentera le plus haut bâtiment résidentiel du pays (308.6 mètres) et la deuxième structure la plus élevée après la tour CN (553,3 mètres).

Toutefois, si le chantier va bon train aujourd’hui, entre défis techniques, urbanistiques, patrimoniaux et palabres administratifs, le chemin de ce projet s’est avéré semé d’embûches.

Le projet One Bloor West, à l’angle Sud-Ouest de Yonge et Bloor, devient le premier gratte-ciel canadien à dépasser les 300 mètres, seuil qui définit les immeubles de grande hauteur. Cela ne manquera pas de redessiner le profil architectural et urbain de Toronto.

One Bloor West
Babak Eslahjou.

«Premier immeuble de grande hauteur de la ville, One Bloor West transformera le paysage urbain en termes de présence et de conception architecturale», confirme Babak Eslahjou, directeur fondateur de CORE Architects et principal responsable de ce projet.

À terme, ce bâtiment qui, anciennement, était connu sous le nom de The One, atteindra 308,6 mètres, soit 85 étages comprenant 476 appartements en copropriété, des commerces et un hôtel cinq étoiles.

Plan initial modifié

De son côté, la Ville de Toronto voit d’un bon œil ce géant, à en croire sa conseillère principale en communications, Christy Abraham. «Ce nouveau gratte-ciel vient renforcer l’organisation de la ville en s’installant à l’intersection de deux stations de métro. De plus, ce site est idéal pour accueillir un bâtiment emblématique.»

Et de poursuivre: «Le projet initial était plutôt simple, en forme de dalle, mais les consultations avec la communauté ont conduit à un plan carré. Le désir d’espaces commerciaux sans colonnes a donné aux tours leur forme particulière. Huit colonnes principales soutiennent la structure, créant une silhouette distinctive sur la ligne d’horizon.»

Presque achevé

Par ailleurs, le moindre que l’on puisse écrire est que ce chantier de 1,6 milliard $ avance tambour battant, comme l’explique Babak Eslahjou. «Tous les travaux de bétonnage sont généralement terminés jusqu’à L85 inclus (ndlr: 85e étage). La couronne de la tour qui sera construite en acier de construction commencera en octobre, l’acier étant en cours de fabrication. La construction des amortisseurs de masse accordés est presque terminée et les composants seront mis en place pendant cette phase de construction.»

Pour rappel, ce projet est conçu par le cabinet londonien Fosters and Partners pour le compte du maître d’ouvrage, Tridel. Le Torontois CORE Architects quant à lui, endosse le rôle d’architecte exécutif.

Contacté par l-express.ca, le cabinet Fosters and Partners a décliné notre demande d’interview.

One Bloor West
Le One Bloor West se démarque dans la silhouette de Toronto.

Optimiser la surface construite

Sur le plan architectural, l’une des plus importantes contraintes auxquelles a fait face le maître d’œuvre concerne la surface constructible.

«L’aménagement de l’espace a été délibéré et soigneusement étudié, évitant toute perte d’espace dans le bâtiment, car on a eu droit à un programme d’aménagement sur un site restreint», souligne Babak Eslahjou.

L’architecte soulève également un autre défi technique. Ce dernier réside dans «l’effet cheminée». Dans le langage du commun des mortels, cela fait référence aux différences de température et de pression de l’air entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment. Ce phénomène s’observe fortement dans les gratte-ciel.

Préserver le patrimoine existant

Un autre enjeu, d’ordre patrimonial cette fois c’était dressé devant le concepteur, à savoir la préservation des bâtiments historiques limitrophes, garants de l’histoire locale, à l’instar des bâtiments William Luke, dont les structures en briques remontent à 1883 et qui forment maintenant la base du One Bloor West. Nul autre choix donc que les de les intégrer.

«Nous avons préservé un bâtiment de la rue Yonge, maintenu en place (en l’air) pendant la construction du garage en contrebas. Nous avons ensuite préservé l’intégralité de la façade et l’avons réintégrée à la structure du nouveau bâtiment», relate Babak Eslahjou.

«Il y avait aussi le bâtiment Stollery, où des gravures sur pierre spécifiques ont été jugées précieuses. Ces éléments ont été retirés et sont conservés pour être réintégrés à la structure.»

One Bloor West
Le One Bloor West, haut de 308.6 mètres. À droite: son voisin le One Bloor (autrefois One Bloor East) de 257 mètres.

Mise sous séquestre il y a deux ans

Toutefois, si le projet semble être sur la bonne voie aujourd’hui, il n’en est rien il y a quelques mois seulement de cela.

En effet, en chantier depuis huit ans, le projet devait se terminer en 2022. Il a connu son lot de tracas, notamment sa mise sous séquestre en 2023. Il a finalement trouvé preneur en l’entité de Tridel pour agir à titre de gestionnaire du développement, de la construction et des ventes.

Et pour cause, imaginé au départ par le promoteur Sam Mizrahi, The One, comme on l’appelait à l’époque, a connu des problèmes liés aux permis, aux révisions de conception et aux retards de construction.

La course au ciel

En outre, si l’ouverture du One Bloor West est prévue pour le deuxième trimestre 2028, d’après Babak Eslahjou, cette mégaconstruction a ouvert les appétits en béton en donnant le top départ de la course au ciel, preuve s’il en faut de l’évolution rapide de Toronto:

«Ce projet a donné lieu à la conception d’autres immeubles de grande hauteur dans la ville. Il pourrait y en avoir jusqu’à sept en phase de planification/construction», avoue l’architecte.

Des propos que la communication de la Ville confirme: «Toronto reste très active dans la construction de gratte-ciel, avec de nombreux bâtiments actuellement en phase de planification.»

L’un de ces colosses est la SkyTower, une autre mégastructure en cours de construction, et qui, avec ses 351,9 mètres prévus, pourrait rapidement voler la vedette au One Bloor West.

