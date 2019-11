Des édifices remarquables à Toronto

Le plus grand «haricot» abrite un amphithéâtre de 60 places et une salle de lecture, tandis que le second est constitué d’une salle de cours de 24 places, d’une salle d’étude et d’un salon de détente pour les enseignants.

Le bâtiment a été créé par un grand nom du monde de l’architecture, Norman Foster, architecte anglais et l’un des principaux représentants de l’architecture high-tech.

Il a remporté plus de 300 récompenses et prix d’excellence à travers le monde, comme le prix Pritzker d’architecture en 1999, souvent appelé prix Nobel d’architecture. La même année, il a reçu le titre de «baron Foster of Thames Bank, of Reddish in the County of Greater Manchester».

Norman Foster a dessiné d’autres bâtiments à travers le monde comme celui de l’hôtel de ville de Londres en 2002, ou encore le Viaduc de Millau inauguré en 2004 en France.

Norman Foster est également le président de la Fondation qui porte son nom, visant à promouvoir la pensée interdisciplinaire et la recherche pour aider les nouvelles générations d’architectes, designers et d’urbanistes à anticiper l’avenir.