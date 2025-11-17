On tombe endormi tout d’un coup, pas progressivement

Si vous avez cette impression que, lorsque vous vous mettez au lit, votre passage en mode sommeil est un lent processus, ce n’est pas ce que révèlera votre activité cérébrale. La transition semble au contraire étonnamment rapide.

Ou du moins, la transition entre le moment où vous êtes encore éveillé et celui où vous êtes endormi. Ce qui n’exclut pas qu’une personne puisse se retourner plusieurs fois dans son lit avant de vivre cette transition.

Un point de non-retour

Une recherche du Collège impérial de Londres a consisté à mesurer l’activité cérébrale de plus d’un millier de personnes.

Dans le passé, les neurosciences avaient déjà identifié les types d’activités liés à l’éveil et à ce que l’on appelle le sommeil léger (ou stade 2, qui occupe environ 50% du temps de sommeil normal).

Les chercheurs ont ainsi constaté que, jusqu’à 10 minutes avant d’entrer en mode «sommeil léger», l’activité électrique du cerveau restait inchangée. Elle diminue abruptement dans les dernières minutes, et le seuil critique, ou «point de non-retour» se produit en moyenne 4 minutes et demie avant le sommeil léger.