L’étrange bouquin On couche ensemble: libido, quand tu me tiens!

Francis Juteau et Alice Lacroix sont à la fois les personnages et les auteurs d’un étrange bouquin intitulé On couche ensemble. Ils décrivent les hauts et les bas d’un jeune couple libidineux, lui en prose, elle en poème.

Alice Lacroix est un pseudonyme employé par souci de confidentialité.

S’abandonner à fond

On s’envoie les jambes en l’air pendant au moins 100 des 130 pages. S’abandonner à fond est le fantasme ultime. Le langage est direct, cru, laissant peu à l’imagination.

Dans un chapitre, Francis décrit une scène où il joue le rôle de soumis dominé. Alice lui claque les joues à toutes les minutes et il s’échappe en lançant Fuck you! «Alice répondit en me giflant sainte-tabarnakement la queue. L’humiliation me rendait high.»

Tel que mentionné au début, le dire d’Alice prend la forme de courts poèmes, dont voici un exemple. «y’en a qui sucent pour faire venir / le plus rapidement possible / une course au cumshot / pas moi / j’ai pour objectif de te soutirer un secret / que tu ne connais pas / t’entendre supplier de jouir / le plus longtemps possible / je suce comme une tortionnaire»