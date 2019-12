Une affaire de mœurs sexuelles devient une bombe morale

The Best Kind of People, de Zoe Whittall, a été sélectionné pour le prix Giller et est resté 26 semaines sur la liste des meilleures ventes du Globe and Mail. L’auteure est originaire de Montréal et son roman a été traduit sous le titre Des gens irréprochables.

Inconduite sexuelle

Comment réagiriez-vous si la personne que vous aimez et admirez le plus était accusée de l’impensable? Dans la petite ville d’Avalon Hills, au Massachusetts, un scandale vient ébranler le quotidien d’une communauté jusqu’alors paisible, voire sans histoire.

George Woodbury, membre du conseil municipal et un des responsables de l’Église Unie, enseignant affable et respecté, père et époux bien-aimé, est accusé d’inconduite sexuelle envers trois étudiantes de 13 à 17 ans et de tentative de viol d’une quatrième jeune fille. Une bombe morale, un tremblement de terre psychologique!

De sa cellule, George clame que tout est un malentendu, un coup monté, un tissu de mensonges. Culpabilité, indignation, perplexité, stoïcisme, tous les états d’âme sont au rendez-vous. Est-ce que la relation la plus enrichissante d’une vie peut voler en éclats du jour au lendemain?

Colère, déni et bouleversements

L’épouse Joan oscille entre colère et déni. Elle ignore ce qui a bien pu se passer. «Ne rien savoir était pire que de savoir quelque chose, même quelque chose d’épouvantable.»