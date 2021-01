Chez les garçons:

Noah

Liam

Lucasi

Benjamin

Ethan

Les parents doivent enregistrer la naissance de leur enfant dans les 30 jours suivant la venue au monde.

Le Service d’enregistrement des nouveau-nés 5 en 1 de ServiceOntario constitue une façon rapide et pratique pour les parents de s’occuper de l’essentiel en ligne: certificat de naissance, numéro d’assurance sociale et d’allocation canadienne pour enfants, y compris la Prestation ontarienne pour enfants et le service de références pour l’épargne-études.