Olivia et Noah encore les prénoms de bébé les plus populaires

Le palmarès

Voici les 10 prénoms de fille et garçon les plus populaires en 2023 :

Filles: Olivia, Charlotte, Amelia, Emma, Sophia, Mia, Sofia, Ava, Mila, Isla.

Garçons: Noah, Liam, Theodore, Oliver, Jack, Lucas, Benjamin, William, Leo, Henry.

«La venue au monde d’un bébé et le choix de son prénom font partie des étapes les plus importantes d’une vie», commente Todd McCarthy, le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement de l’Ontario, de qui relève le registraire des naissances.

Les parents doivent enregistrer la naissance de leur nouveau-né dans les 30 jours suivant l’arrivée de celui-ci.