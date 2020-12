Brillant récit sur des bébés prématurés

Intouchables

L’autrice décrit avec précision comment la prématurité est une longue montagne russe, une évolution en dents de scie. Dans cette science embryonnaire qui progresse par essais et erreurs, les prématurés servent de cobayes. Elle raconte comment elle a dû faire le deuil d’une grossesse normale, d’un accouchement normal, d’un nouveau-né normal et d’un contact immédiat.

«Prendre son enfant dans ses bras est essentiel au premier sentiment d’appartenance», mais Lou et Noam sont intouchables dans leur incubateur. Plus vigoureux, Lou pourra être pris seulement 10 jours après sa naissance prématurée.

Les pires parents

Le mari de Pier est David et ils sont traités de parents exigeants qui emmerdent une docteure et une infirmière. Quand on leur reproche cela, ils ne prennent pas le commentaire comme une insulte mais le reçoivent plutôt comme un compliment.

Une infirmière n’hésite pas à lancer «vous êtes les pires parents qu’on a vus passer par ici». À des sensations invivables succèdent heureusement des sensations délicieuses.

Jamais Pier et David n’ont autant saisi le sens de l’expression «au jour le jour». Échographies, radiographies et examens ophtalmologiques s’enchaînent ; nutritionnistes, cardiologues et néphrologues font la queuleuleu. À deux kilos seulement, Noam subit une double opération: rétinopathie et hernie inguinale.