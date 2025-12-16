Olivia et Noah encore les prénoms de bébé les plus populaires

Olivia et Noah ont continué de dominer le palmarès des prénoms de bébé les plus populaires en Ontario en 2024, la dernière année pour laquelle ces statistiques sont disponibles.

Olivia s’est taillé une place au sommet de la liste en tant que prénom de fille le plus populaire en Ontario pour la 16e année consécutive. Noah a pris la première place chez les garçons pour la 6e année consécutive.

Les 10 prénoms féminins les plus populaires en 2024 étaient: Olivia, Charlotte, Sophia, Amelia, Emma, Ava, Maya, Sofia, Mia, Isla.

Chez les garçons: Noah, Liam, Theodore, Oliver, Jack, Henry, Benjamin, Lucas, Muhammad, Leo.

Service 5 en 1

L’enregistrement «5 en 1» en ligne des nouveau-nés, auprès de ServiceOntario, permet aux parents de demander rapidement le certificat de naissance de leur enfant, son numéro d’assurance sociale, l’Allocation canadienne pour enfants (y compris la Prestation ontarienne pour enfants) et le service d’aiguillage en matière d’épargne-études.