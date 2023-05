Oasis sensibilise aux agressions sexuelles

Action ontarienne

L’agression sexuelle peut impliquer des partenaires intimes, indique Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF).

L’organisme provincial soulignait l’adoption, par le Parlement fédéral le mois dernier, de la «Loi de Keira» prévoyant que les juges devront désormais suivre des formations sur la violence entre partenaires intimes et le contrôle coercitif.

La nouvelle loi prévoit également la surveillance électronique comme condition de libération possible pour les personnes accusées de violence domestique.

AOcVF mène de front trois campagnes de sensibilisation aux problématiques liées à la violence: Traçons-les-limites, Ça ne passe plus! et Beaux mensonges. L’objectif est de «sensibiliser le public au consentement, aux relations saines, et de lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail et l’exploitation sexuelle».

Des activités d’Oasis

Au cours du mois, Oasis Centre des femmes organise une gamme d’activités de sensibilisation, de réflexion et d’actions communautaire pour prévenir les agressions sexuelles «en famille, à l’école, sur la rue, au travail, dans l’exercice de leur sport préféré, en transport, durant leur temps de loisirs et partout».