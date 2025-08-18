Oasis Centre des femmes lance la 2ᵉ édition de «Sagesse de nous à elles»

«Mon intérêt de participer à cette deuxième édition est toujours d’accompagner les femmes francophones dans cette démarche, pour leur permettre d’écrire des choses positives et de savourer chaque instant de bonheur, aussi petit soit-il», affirme Nicolas Bézier, dramathérapeute et intervenant au projet Sagesse de nous à elles d’Oasis Centre des femmes.

Déjà engagé lors du premier tome, il avait dirigé un atelier d’écriture qui, selon lui, avait rencontré un accueil favorable. Plusieurs participantes avaient indiqué que cette expérience leur avait permis de prendre du recul face à la négativité, et de vivre un moment porteur de sens.

«La richesse de la langue française joue ici un rôle essentiel, car elle offre à ces femmes la possibilité de s’exprimer pleinement et de mettre en valeur la diversité de leurs vécus», souligne Nicolas Bézier.

Femmes francophones à Brampton

Après une première édition ayant conduit à la publication du premier tome du livret Sagesse de nous à elles, la soirée de lancement de la 2ᵉ édition s’est tenue ce vendredi 15 août à Brampton. L’événement a réuni une quinzaine de personnes et marqué l’ouverture d’un nouveau cycle d’activités.

Ce projet, qui comporte plusieurs volets, offre aux femmes francophones un espace d’expression et de partage leur permettant de mettre en valeur leurs expériences et leurs parcours.