NOUWAY: une approche pancanadienne du re-commerce

NOUWAY, une nouvelle boutique de re-commerce en ligne, est le nouveau projet de Vanessa Dejean, qui lançait déjà en 2019 Antique, sa propre marque de prêt-à-porter de seconde main.

À Toronto depuis 2015, la diplômée de marketing à Paris est passée par différentes entreprises, dont Nissan, Kijiji, ou encore Radio-Canada. Comme elle nous l’explique dans un entretien, le mariage de la protection de l’environnement et de la mode ne l’a jamais quitté.

«L’écolonomie», ou consommer de manière responsable

Les enjeux environnementaux interpellent Vanessa Dejean. Son intérêt pour la protection du vivant n’est cependant pas incompatible avec sa passion pour la mode et les belles créations.

Marier croissance économique et protection de la nature «devrait être obligatoire pour toutes les entreprises» à ses yeux. C’est là qu’apparaît le concept «d’écolonomie», ou le mix entre écologie et économie, pour «concilier le développement économique et la préservation de l’environnement».

«Chez NOUWAY, l’éco-responsabilité est au coeur de tout ce que nous faisons au quotidien», affirme la fondatrice. Sur le site internet de la boutique, ne sont disponibles que des articles de seconde main, recyclés, ou faits main. Tout est pensé pour «réduire l’impact sur la planète au minimum».