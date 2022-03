Nouvelles ressources francophones en éducation sur l’équité et les droits

Éducation, jeux, sports, arts

L’Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario (AFÉAO) recevra 50 000 $, par l’entremise du CLÉ, en vue de produire une ressource pédagogique axée sur les jeux, les activités physiques et les arts du monde entier «qui célèbre la richesse de la diversité culturelle et communautaire».

«Ce financement nous permet aussi de soutenir le personnel enseignant par un programme de mentorat en ligne gratuit», précise la présidente de l’AFÉAO, Lise Goulet.

«L’éducation en langue française est cruciale pour la postérité à long terme de l’Ontario», a déclaré le député Sam Oosterhoff, l’adjoint parlementaire au ministre de l’Éducation.

Plus de 113 000 élèves sont inscrits dans les écoles des 12 conseils scolaires franco-ontariens cette année.

Dans tout le milieu scolaire – anglophone et francophone – le gouvernement provincial s’est engagé, à hauteur de 6,4 millions $, à «poursuivre sa lutte contre l’islamophobie, l’antisémitisme et le racisme, à faire progresser et à promouvoir la réussite des élèves noirs et à renforcer les protections contre l’intimidation et la violence à l’école».