Nouvelle présidente et nouvelle DG chez les juristes francophones

Me Vicky M. Ringuette a été élue récemment à la présidence de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO). L’Assemblée générale annuelle s’est tenue en ligne et en personne depuis l’Université de l’Ontario français, à Toronto.

Elle succède à Me Marc Sauvé, le plus jeune président de l’histoire de l’association, après un mandat de deux ans.

Et le nouveau conseil a choisi Me Edith Pérusse McCallum au poste de directrice générale de l’organisme. Elle remplace Me Andrée-Anne Martel, qui avait quitté le poste après sept ans pour s’occuper du Centre des services communautaires Vanier. L’intérim était assuré depuis un an par Me Alexandra Waite.

Deux Acadiennes

La nouvelle présidente et la nouvelle DG sont toutes les deux originaires du Nouveau-Brunswick.

Elles sont aussi toutes les deux passées par l’Université d’Ottawa. Me Ringuette en communications et en droit. Me Pérusse McCallum en droit, après un bac en philosophie à l’Université Laval (Québec) et avant des études en gestion de projet de l’Université du Québec en Outaouais et en éthique publique à l’Université Saint-Paul (Ottawa).