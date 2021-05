Juristes: l’Ordre du mérite 2020 et 2021 dans le même gala de l’AJEFO

Elle a ainsi contribué à former plus de 1 500 professionnels de la justice (procureurs de la Couronne, agent.es de police, greffiers, avocat.es de l’aide juridique, etc.) sur l’importance des droits linguistiques au Canada.

Me Thibault est également panéliste pour la Société des plaideurs/The Advocates’ Society (depuis 2005), chargée de cours à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (depuis 2006) et directrice du cours Droit et tendances actuelles en droit criminel offert en français aux procureurs de la Couronne.

En 2019, Me Thibault a obtenu une mise en disponibilité de deux ans pour assumer le poste de directrice du Réseau national de formation en justice, coordonné par l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne.

Elle travaille, entre autres, à la mise en œuvre de deux nouvelles initiatives nationales qui visent l’amélioration des services juridiques en français: un programme de formation en français pour les professionnels de la justice appelés à intervenir auprès de justiciables confrontés à des défis en santé mentale ainsi qu’une formation de base en français pour les policiers provinciaux et municipaux.

L’Ordre du mérite 2021: Mark Power

Me Mark Power est l’associé fondateur du cabinet Juristes Power exerçant à Ottawa, Vancouver et Montréal. Sa pratique en droits linguistiques – l’une des plus importantes du pays – est animée par la passion de soutenir les communautés linguistiques minoritaires dans leurs combats respectifs et d’assurer leur maintien et leur épanouissement au sein de la fédération canadienne.