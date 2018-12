Nouvelle-Alliance amasse 9 200 $ contre le cancer

L'Express

Plus d’une centaine d’élèves et membres du personnel de l’école secondaire catholique Nouvelle-Alliance, à Barrie, ont pris part à l’initiative The Inside Ride afin d’amasser des fonds pour la Coast to Coast Against Cancer Foundation, qui s’attaque ici au cancer chez les jeunes.

En seulement deux semaines se terminant le 30 novembre, les équipes ont réussi à amasser près de 9 200 $ pour supporter les enfants atteints du cancer et leurs familles. Il s’agit d’une première participation de l’école à cet événement qui a connu un grand succès.

Tout au long de la période de collecte de fonds, des défis ont été lancés aux participants et aux bénévoles.

Comme ils ont largement dépassé leur objectif de financement, des enseignants de l’école, Mme Labelle et M. Champagne, ont dû se faire teindre les cheveux, Mme Van Bolderen et M. Garceau se sont déguisés en élève pendant une semaine, et l’équipe du bureau a chanté une chanson devant tous les élèves et le personnel.

Trois membres du personnel, Michelle Blais, Mélanie Labelle et Susie Lamoureux, se sont occupées de la coordination de l’événement. M. Skelton et son équipe se sont occupés de la prise de photos et des vidéos promotionnelles.

Enfin, certaines organisations ont aussi appuyé l’événement, comme la Clé et le Gosier, qui ont fourni les smoothies et les barres granolas, le salon de coiffure Hairscape qui a teint les cheveux de M. Champagne et Mme Labelle, et Putt Mini Golf qui a remis des coupons cadeaux.