Nouveaux microcertificats en services à l’enfance au Collège Boréal

Le secteur des services à l’enfance est touché par une pénurie de personnel un peu partout au pays. Or, pour les communautés francophones minoritaires, l’enjeu est fondamental.

Selon Josée Latulippe, gestionnaire des services professionnels en éducation à la petite enfance au Collège Boréal, «les milieux éducatifs à la petite enfance jouent un rôle clé dans la construction identitaire des jeunes enfants».

«Ils sont essentiels à l’épanouissement de la langue française et des cultures francophones, particulièrement en situation linguistique minoritaire. Intégrés dans un continuum éducatif, ces milieux représentent une porte d’entrée importante pour vivre en français dès la petite enfance.»

Comportement, bien-être, sensibilisation

Pour répondre à la pénurie, le Collège Boréal vient d’annoncer la mise en place de nouvelles microcertifications dans le domaine:

Développement comportemental de l’enfant;

Bien-être et santé mentale;

Sensibilisation culturelle.

Ces cours en ligne seront donnés à partir de l’hiver 2026 et dureront trois mois.